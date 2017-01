FC Emmen niet in zee met Cedric Badjeck

Badjeck niet naar FC Emmen

VOETBAL - FC Emmen heeft proefspeler Cedric Badjeck laten weten dat de club niet met hem in zee gaat. De aanvaller van Excelsior, die de afgelopen week op proef was, wist de technische staf van FC Emmen niet te overtuigen.

"Ik heb hem gezegd dat ik hem absoluut geen slechte speler vind, maar dat we iemand zoeken die er meteen kan staan. Dat gevoel hadden we bij hem niet", licht Dick Lukkien toe.



"Onze zoektocht naar een aanvallende versterking gaat onvermoeid verder, maar we hebben ook vertrouwen in onze huidige spelersgroep. Dus als er uiteindelijk niemand komt, is dat geen onoverkomelijk probleem. Ook dan moeten we de play-offs gewoon kunnen halen."



FC Emmen hervat overigens vrijdagavond de competitie met een thuisduel tegen Jong Ajax.