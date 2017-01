Automobilist rijdt door na ongeluk in Beilen

Politie Beilen zoekt bestuurder (foto: archief RTV Drenthe)

BEILEN - De politie is op zoek naar een bestuurder die maandagmiddag in Beilen een ongeluk veroorzaakte en daarna doorreed.

Volgens de politie is de bestuurder schuldig aan gevaarlijk rijgedrag. Hij of zij reed in een oudere versie van een gele Opel Vectra. Gezocht wordt naar de bestuurder en naar de auto. Bij de politie is ook het kenteken niet bekend.