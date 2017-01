[Update] A28 bij Vries weer vrij na ongeluk na politieachtervolging

Het ongeluk gebeurde na een achtervolging (foto: Van Oost Media) Er staat een korte file (foto: RTV Drenthe / Marjolein Knol) De politie doet onderzoek (foto: Van Oost Media)

VRIES - Na een politieachtervolging op de A28 is ter hoogte van de afrit Vries bij Tynaarlo een ongeluk gebeurd. De snelweg was daarom afgesloten ter hoogte van die afrit in de richting van Assen naar Groningen.

Een politiewoordvoerder vertelt dat agenten een stopteken gaven aan de bestuurder van een auto die geregistreerd stond in het politiesysteem. De bestuurder sloeg daarna op de vlucht. Hij botste daarbij tegen een andere auto aan en kwam tegen de vangrails tot stilstand.



Hij is na het ongeluk onmiddellijk opgepakt door de agenten. Er raakte niemand gewond.