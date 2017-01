Joop Gall per direct weg bij FC Stal

VOETBAL - Oud-FC Emmen-trainer Joop Gall is niet langer trainer van FC Stal uit Oekraïne.

Het contract is in goed overleg ontbonden. Gall, die aan zijn eerste seizoen bezig was op het hoogste niveau in Oekraïne, liet onlangs al doorschemeren dat hij graag weer dichter bij huis aan de slag wil."Het is niet zo dat ik weg moet of ik ongelukkig ben bij mijn huidige club. Integendeel. De clubleiding is tevreden over me. De doelstelling die er ligt is, ook nadat ik hoofdtrainer werd (na het snelle vertrek van Erik van der Meer, red.), onveranderd: handhaving. Dat moeten we ook kunnen realiseren. We zijn dan ook prima uit elkaar gegaan na de laatste wedstrijd", liet Gall vlak voor Kerst weten.Of dit nieuws daar iets mee te maken heeft is onduidelijk.Later meer...