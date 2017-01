Ook Noordenveld wordt regenbooggemeente

RODEN - Ook Noordenveld wordt een regenbooggemeente. Het college neemt de motie over van GroenLinks, PvdA, D66 en Lijst Groen Noordenveld.

Een dag na Coming Out Day diende GroenLinks een motie in om Noordenveld uit te roepen tot regenbooggemeente. Eerst moest echter worden onderzocht wat de gemeente als regenbooggemeente zou kunnen betekenen en hoe ze zich bij andere Drentse gemeenten, die al regenbooggemeente zijn, kan aansluiten.Noordenveld wil zich nu aansluiten bij het landelijke project Regenboogsteden. Dat betekent dat de gemeente zich sterk wil maken voor de sociale acceptatie en veiligheid van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT).Ook wil de gemeente contact opnemen met het Meldpunt Discriminatie Bureau Drenthe om erachter te komen in welke mate sprake is van discriminatie van LHBT's.Noordenveld is niet de enige Drentse regenbooggemeente. Assen was in 2014 de eerste. Daarna volgden Tynaarlo, Meppel, Emmen, Aa en Hunze, Westerveld en Hoogeveen. De provincie is sinds afgelopen juli een regenboogprovincie.