Asser wijk Kloosterveen krijgt kinderboerderij

Het Zeijerveen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De Asser wijk Kloosterveen krijgt een kinderboerderij. De boerderij komt te staan in recreatiepark Zeijerveen, even buiten de wijk.

De kinderboerderij dient als dagbesteding voor de cliënten van Stichting Phusis. Deze stichting ondersteunt mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen.



Ook kleinschalige woonvoorziening

Naast de kinderboerderij komt een kleinschalig woonzorgcomplex te staan voor cliënten van Phusis. Op deze plek in het Zeijerveen stond vroeger ook een boerderij. Bedoeling van de Stichting is op dezelfde kavel een beheerderswoning te bouwen met daarachter een schuurgedeelte waarin vier tot zes woonunits komen.



Snel beginnen

Bart de Bruin, directeur van Stichting Phusis reageert blij verrast op het nieuws. Vandaag werd bekend dat het college van B en W instemt met verkoop van de grond voor de woonzorgvoorziening en verpachting van een stuk voor de kinderboerderij. De Bruin: "Volgens ons is er behoefte aan een kinderboerderij in Kloosterveen. Wij willen dan ook zo snel mogelijk beginnen, zodra de vergunning rond is."



De stichting runt ook al kinderboerderij De Lariks in Assen en is daarnaast actief op het Duurzaamheidscentrum in het Asserbos.

Door: Marjolein Knol Correctie melden