Borger-Odoorn huldigt topsporters

Het Sportgala in 2016 (foto: archief RTV Drenthe)

BORGER - Een groep topsporters uit de gemeente Borger-Odoorn is door wethouder Frits Alberts gehuldigd.

De sporters hebben in 2016 allemaal een bijzondere prestatie geleverd. Een vakjury maakte bovendien de genomineerden bekend die in aanmerking komen voor de verkiezing van Drentse sportploeg, sportman, sportvrouw en sporttalent van het jaar.



Alberts ziet de sporters als ambassadeurs voor een positieve samenleving. “Gedrag en houding bepalen in grote mate een gezonde leefstijl”, zei hij. “Jullie geven daarvoor het goede voorbeeld. Het gemeentebestuur vindt het een eer om jullie daar vanavond voor te huldigen.”



Dressuurruiters

De dressuurruiters van rijvereniging Exloo waren sterk vertegenwoordigd tijdens de huldiging. Zij werden in september tijdens de NK in Ermelo in meerdere klassen kampioen. Naast het zestal klasse Z-paarden van commandant Koos Naber, dat genomineerd werd voor de Sportprijs Drenthe, werden ook het viertal Kur op muziek, het zestal L-pony’s en het viertal M-pony’s gehuldigd.



Sportman

Enduro-rijder Lucas Dolfing werd genomineerd voor Drents sportman van het jaar. Hij werd in 2012 en 2014 al Nederlands kampioen in de E1-klasse, en behaalde de nationale titel afgelopen jaar in de zwaardere E3-klasse. Ook Bert Stuiver is genomineerd. Hij werd Nederlands kampioen ballonvaren en zal in augustus meedoen aan het EK in Frankrijk.



Sportvrouw

Francisca den Elzen werd genomineerd voor Drents sportvrouw van 2016. Ze werd gehuldigd voor haar gouden medaille op het WK Paramennen met haar pony Bart Blom. Daarnaast behaalde ze goud met het landenteam. Ook Janine de Groot uit Nieuw-Buinen is genomineerd. Zij werd met haar estafetteteam van zwemclub NOVA uit Musselkanaal kampioen op de Open Nederlands Master Kampioenschappen.



Talent

De 17-jarige Tobias Haccou werd Nederlands kampioen kleiduivenschieten op de olympische disciplines skeet en trap (heren junioren). In juli doet hij bovendien mee aan het EK in Azerbeidzjan en in september staat het WK in Moskou op het programma. Hij werd door de jury genomineerd voor het Sportgala Drenthe.



Ook andere jonge sporttalenten in de gemeente Borger-Odoorn werden gehuldigd. De 15-jarige wielrenster Sanne de Jonge werd eerste op het NK teamsprint en Elwin Lok (15 jaar) werd Nederlands kampioen turnen (onderdeel voltige) in de categorie junior 1-6. Elwins broertje Loran van 10 jaar werd ook Nederlands kampioen voltige maar dan in de categorie instap 9. De 16-jarige zwemster Laura Setz uit Nieuw-Buinen werd tijdens de Nederlandse Junioren en Jeugd kampioenschappen kampioen op de 400 meter wisselslag.



Sportgala

De vakjury voor de nominaties voor de Sportprijs Drenthe bestond naast wethouder Alberts uit voormalig topschaatser Martine Oosting en voorzitter van judovereniging Borger Henk Nieuwenhuis. De prijzen voor Drentse sportploeg, sportman, sportvrouw en sporttalent van het jaar worden op donderdag 2 maart uitgereikt tijdens het Sportgala Drenthe in Emmen.