Nieuw Buinen pakt laatste finaleplek Protos Weering

Nieuw Buinen viert feest

VOETBAL - Nieuw Buinen is de zesde en laatste finalist van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. De zondageersteklasser liet het verrassend sterke Dalen net achter zich.

Nieuw Buinen mag zaterdag, vanaf elf uur, met Noordscheschut, DZOH, HZVV, Dedemsvaart en SVBO strijden om de winst in de 40e editie van het grootste zaalvoetbaltoernooi van Nederland.



Het gevecht om de laatste finaleplaats ging verrassend tussen Nieuw Buinen en vv Dalen. Dalen, dat toch nog mocht komen opdraven omdat Staphorst op het allerlaatste moment afzegde, leek na de eerste wedstrijd van de avond al kansloos. Er werd met 4-0 verloren van Nieuw Buinen, maar daarna versloeg Dalen hoofdklasser MSC en De Weide. Omdat Nieuw Buinen na drie zeges in de laatste seconde verloor van MSC (een strafschop benut door Justin Benjamins) mocht Dalen in de laatste wedstrijd van de avond nog vechten voor de winst in de tussenronde. De mannen van trainer Bert Doldersum moest dan wel met 6 doelpunten verschil winnen van Germanicus.



Dalen startte het duel tegen de ploeg uit Coevorden furieus en via treffers van Ruben Sikkema en Hilko Koster stond het binnen drie minuten al 2-0 en toen het ook nog 3-0 en 4-0 werd (door goals van Dennis Tump en Steven Balstra) werd het nog echt spannend. Vijf minuten voor tijd vervloog echter de hoop bij de supporters van Dalen en konden de supporters en spelers van Nieuw Buinen feest vieren. Bas Smits scoorde de 4-1 en daarmee was de angel uit de wedstrijd.

