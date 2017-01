Grote verschillen tussen plannen oude dierentuin

EMMEN - Hoe moet de oude dierentuin in Emmen eruit gaan zien? Over die vraag hebben drie stedenbouwkundige bureaus zich gebogen. In het bruggebouw van het gemeentehuis in Emmen presenteerden zij vanavond de plannen.

De verschillen zijn groot, maar elk bureau maakt gebruik van de bestaande structuur. En het publiek vindt het daartussen moeilijk kiezen. Enkele honderden belangstellenden kijken geïnteresseerd naar de panelen die elk architectenbureau heeft opgesteld. De plaatjes worden nauwlettend bestudeerd door bijvoorbeeld door de leden van Erfgoed Netwerk Emmen.



Onix NL: Interactief wandelpad

Architectenbureau Onix NL uit Groningen laat een interactief blauw wandelpad rond de savanne slingeren. Architect Allart Vogelzang: "Het pad is in ons plan heel belangrijk. Er komt informatie op of nieuwsberichten of programmering over wat er te doen is in het park. We willen een aantal nieuwe gebouwen toestaan, maar daarbij ook bestaande gebouwen laten gebruiken, zoals bijvoorbeeld de kas."



Vermeulen: Groene gebouwen aan rand

Twee bureaus komen uit Rotterdam. Studio Marco Vermeulen is daar één van. Marco Vermeulen: "Wij zijn erg gecharmeerd van het huidige park en willen daarom alleen aan de randen gebouwen toestaan en leggen het park daar over heen als het ware. De daken zijn daarom groen en de gebouwen zijn onderdeel van het park."



Powerhouse: Organische gebouwen

Sander Lap van Powerhouse Company: "We hebben lang nagedacht en denken dat de nieuwe initiatiefnemers een eigen stuk grond moeten krijgen. Daarop kunnen ze dan bijvoorbeeld een tuin inrichten die past bij hun bedrijf of organisatie. En daarbij willen we organische gebouwen die passen bij de maat der dingen in het park zelf. Elk gebouw moet een eigen verhaal vertellen."



Erfgoed netwerk wil geen massieve gebouwen

Co Patist van Erfgoed Netwerk Emmen is vooral gecharmeerd van het ontwerp van Powerhouse Company. "Ik vind hun vormgeving heel transparant en dat hoort bij de dierentuin. Er moeten geen massieve gebouwen komen zoals bijvoorbeeld in dat plan van Vermeulen. Dat heeft wel een mooi overzicht naar binnen, maar aan de buitenkant is dat met drie verdiepingen hoog in mijn ogen te massief."



Moeilijke keus

De meeste bezoekers vinden het nog moeilijk kiezen. "Het zijn verrassende ideeën, maar ik ben er wel positief over", zegt de één. En een ander: "Het lijkt allemaal leuk." Of: "Mij bevalt het landschappelijke concept van Vermeulen wel. Maar het ziet er allemaal goed uit."



Selectiecommissie

De bezoekers aan het bruggebouw kunnen hun voorkeur invullen op een formulier en daar een toelichting bij geven. De komende twee weken gaat een door de gemeente ingestelde selectiecommissie een keus maken uit de drie plannen. Het college van B&W legt dat daarna voor aan de gemeenteraad.

