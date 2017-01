Kaartverkoop theatershow 'Roegzand' van start

NIEUW-BUINEN - De kaartverkoop voor de nieuwe voorstelling van theatergezelschap Iemandsland start aankomende maandag. Het stuk heet 'Roegzand' en moet de vorige twee producties 'Iemandsland' en 'De Kronieken van Kapitein Kolk' overtreffen.

Volgens Bert Hadders, die de muziek van de voorstelling verzorgt, gaat het gezelschap met deze voorstelling vooruit in de tijd. "Denk aan 2030, de veenkolonies zijn inmiddels verlaten, de windmolens zijn niet doorgegaan door protesten, waardoor de gaskraan open is gedraaid en er meer aardbevingen komen. Iedereen is vertrokken, er is slechts een klein dorpje overgebleven van onaangepaste mensen die nergens bij passen."Het plot van het stuk draait er om dat deze vergeten mensen ineens iets hebben dat iedereen wil: "Zij vinden een apparaat dat door Philips is achtergelaten, een apparaat dat veel energie oplevert terwijl je er maar weinig in stopt. Daardoor worden ze ineens weer interessant voor de rest van de wereld."Hadders verzorgt de muziek van het stuk. "Waar we bij de vorige voorstellingen qua muziek wat naar het verleden grepen, doen we nu wat moderner. We hebben al een aantal synthesizers aangeschaft. De muziek is een beetje op de jaren 80 geënt, toen de synthesizers net werden geïntroduceerd."Hadders verwacht dat de voorstelling goed zal lopen: "Hoewel we nu 500 mensen per voorstelling kunnen ontvangen en we óók nog eens vaker spelen, denk ik dat we net als voorgaande keren snel uitverkocht zullen zijn."