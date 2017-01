NS reageert terughoudend op plan Hoogeveen voor regio-intercity's

UTRECHT - De NS gaat serieus kijken naar het initiatief van de gemeente Hoogeveen voor een betere treinverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland. Dat zegt NS-regiodirecteur Ineke van Gent.

Hoogeveen presenteerde gisteren het plan om intercity's door te trekken van Lelystad tot Zwolle en Groningen en andersom, waarbij ook de tussenstations worden aangedaan. Op die manier zou Hoogeveen weer een rechtstreekse verbinding krijgen met Amsterdam Centraal en Schiphol.Van Gent kan nog niet zeggen wat er met de plannen van Hoogeveen wordt gedaan. "We gaan er serieus naar kijken, maar het is niet zo dat het morgen is geregeld. Ik weet dat het de wens van Hoogeveen is om een intercitystop te hebben. Op dit moment kiezen we daar niet voor, omdat dat te maken heeft met snellere verbindingen naar de Randstad. Een extra stop kost extra tijd.""Hoogeveen staat niet op zichzelf maar is onderdeel van het hele netwerk Noord-Nederland richting Randstad en weer terug", zegt van Gent. "Je moet heel goed gaan bekijken wat de voor- en nadelen zijn, omdat we alle reizigers, ook die niet naar Hoogeveen gaan, goed willen bedienen. Ik sta er nuchter in, maar ik kan nog niet zeggen dit gaan we met het plan van Hoogeveen doen."