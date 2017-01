Woningbrand in Hoogeveen

Door een snelle blusactie werd een uitslaande brand voorkomen (foto: Persbureau Meter) De brand woedde in de woonkamer (foto: Persbureau Meter) Een bewoner moest naar het ziekenhuis wegens het inademen van rook (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - In een woning aan de Da Costastraat in Hoogeveen is vanmorgen brand geweest.

Toen de brandweer het huis binnen ging bleek dat er achter het tv-meubel in de woonkamer brand woedde. Door een snelle blusactie werd een uitslaande brand voorkomen.



Een bewoner van het pand is naar het ziekenhuis gebracht omdat hij rook had ingeademd. Hoe het nu met hem gaat is nog onbekend. Ook is de oorzaak van de brand nog onduidelijk.