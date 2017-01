Drentse ouders kiezen voor Lauren en Jesse

ASSEN - Lauren is de populairste meisjesnaam van 2016 in Drenthe. Jesse, Milan en Sem zijn de populairste jongensnamen van het afgelopen jaar.

In totaal 26 meisjes werden in 2016 Lauren genoemd. Jesse, Milan en Sem kwamen elk 29 keer voor bij jongens. Dat blijkt uit cijfers van de Sociale Verzekeringsbank.Landelijk gezien is Anna de populairste naam. In Drenthe komt die naam pas op de tiende plek. Voor een jongen was Daan het populairst.