Stelling: Bomen kappen moet je overlaten aan professionals

ASSEN - De afgelopen weken is een aantal ongelukken gebeurd bij het omzagen van bomen, waaronder één met dodelijke afloop in Emmen.

Daarom heeft Staatsbosbeheer besloten dat particuliere houtzagers voorlopig geen bomen meer mogen kappen in hun bossen. Wat vindt u, is het kappen van bomen een klusje dat door iedereen gedaan kan worden, of denkt u dat het aan professionals overgelaten moet worden?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/rtvdrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u of u president Obama zou missen. Ruim 84 procent gaf aan dat ze hem inderdaad gaan missen. Bijna 16 procent gaat hem absoluut niet missen. In totaal hebben er 1483 mensen gestemd.