Tbs overvaller tankstation Coevorden met een jaar verlengd

Tbs overvaller met jaar verlengd (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De tbs-maatregel van een 53-jarige oud-inwoner van Coevorden is donderdag door de rechtbank met een jaar verlengd. De man werd in maart 2004 veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De oud-Coevordenaar kreeg de veroordeling omdat hij op 10 september 2003 in zijn toenmalige woonplaats een tankstation overviel. Hij ging er vandoor met 360 euro, maar verloor onderweg het grootste deel van de buit.



Woningoverval

Negen dagen later overviel de man met een jongere kompaan een plaatsgenoot in zijn woning. Ze dachten dat de man in drugs handelde en daar geld viel te halen. Ze maakten maar vijf euro buit. Het slachtoffer werd vastgebonden en met een mes in zijn hand geprikt. Hij wist zich toch los te maken en joeg de overvallers het huis uit.



Controles

De toen 40-jarige Coevordenaar kreeg tbs opgelegd, omdat hij kampt met persoonlijkheidsstoornissen en hij is zwak begaafd. De man kampt vanaf zijn vroege jeugd met een alcohol- en drugsprobleem. De laatste jaren kan de man moeilijk van de alcohol afblijven. De urine controles scoorden meerdere malen positief.



Alcohol

Toch werd de dwangverpleging in 2014 omgezet in tbs met voorwaarden. De man verblijft sindsdien niet meer in de kliniek en woont onder begeleiding in Almelo. Hij wil zo langzamerhand wel van zijn tbs-status af. De rechters zien dit, gezien zijn alcoholprobleem, nog niet zitten en legden hem de verlenging op.