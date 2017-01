Gemeentelijke panden in Assen voor acht ton weer brandveilig

De brandveiligheid in dit pand van de Werkwereld wordt ondermeer verbeterd (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Assen moet bijna acht ton investeren in het weer brandveilig maken van enkele gemeentelijke panden.

Na controle van de gebruiksvergunning bleek dat er hier en daar wat mis is met de brandveiligheid in sommige gebouwen. Die voldoet niet meer aan de hoogste eisen door verbouwingen of een nieuwe bestemming.



B en W willen dit zo snel mogelijk verbeteren. Op het lijstje staan onder meer drie sporthallen, het gemeentehuis en de Werkwereld in Assen-Oost waar allerlei maatschappelijke organisaties vorig jaar onderdak kregen.



Voor 777.000 euro ligt er nu een pakket aan maatregelen. Daarbij gaat het om het verbeteren van brandscheidende wanden, het aanbrengen van brandwerende coating en aanpassing van brandmelders die vaak storingen vertonen.

Door: Margriet Benak Correctie melden