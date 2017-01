Nieuw platform voor ondernemers in Westerveld

De initiatiefnemers van ZP netwerk (foto: ZP Netwerk Westerveld)

DWINGELOO - De gemeente Westerveld krijgt een eigen netwerk van zelfstandige professionals. Vanavond wordt de vereniging ZP Netwerk Westerveld officieel ingesteld.

De gemeente heeft zo'n duizend zelfstandigen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het nieuwe netwerk wil er voor zorgen dat deze zelfstandigen elkaar meer en beter kunnen vinden.



Spreekbuis voor de gemeente

De nieuwe netwerkorganisatie wil het aanspreekpunt worden tussen de gemeente Westerveld en het bedrijfsleven. Ze wil als groep ook kijken of ze een stem kan krijgen in het nieuwe ondernemersfonds.



Het ondernemersfonds is een fonds waarin alle zelfstandigen meebetalen en waarvan de opbrengst wordt gebruikt om de gemeente interessant te houden voor bewoners en bedrijven.



Het netwerk wil zo'n vijf keer per jaar bij elkaar komen. Vanavond is de eerste keer in Dwingeloo. Dan wordt ZP netwerk Westerveld officieel opgericht.

Door: Andries Ophof Correctie melden