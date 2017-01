Celstraf geëist tegen Assenaar voor mishandeling van twee vrouwen

Celstraf geëist voor mishandeling (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Een 45-jarige man uit Assen hangt een celstraf van acht maanden boven het hoofd. De officier eiste die straf, omdat de Assenaar zich schuldig zou hebben gemaakt aan twee mishandelingen.

De man wordt verweten dat hij op 10 december 2015 in Assen zijn toenmalige partner meermalen in het gezicht stompte. Hierdoor liep de vrouw een gescheurd jukbeen op en brak ze haar neus op twee plaatsen. De man ontkent de mishandeling. Hij had de deur dichtgetrapt en zij kwam per ongeluk met haar gezicht tussen de deur en het kozijn. De officier vindt dat dit verhaal niet past bij het letsel.



De Assenaar zou op 28 april van vorig jaar een andere vriendin hebben mishandeld. Hij zou haar sjaal om haar nek strak hebben getrokken, haar hebben gestompt en aan de haren getrokken. De man ontkent ook deze mishandeling. Volgens hem was de vrouw 'hysterisch als een klein kind' en kon ze zichzelf hebben verwond.



De Assenaar heeft op dit moment geen dak boven het hoofd. ‘Daar wordt aan gewerkt. Ik heb een nieuwe vriendin’, zei de man tegen de rechters. Hij is vaker veroordeeld voor huiselijk geweld.