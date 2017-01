Celstraf voor mishandelen conducteur op station Emmen

ASSEN - Een 27-jarige man uit Emmen heeft vijf maanden celstraf, waarvan een maand voorwaardelijk, gekregen omdat hij op het station van Emmen een treinconducteur mishandelde.

De conducteur sprak de man er op 8 mei op aan dat hij geen kaartje had voor de treinreis naar Zwolle. Hij zette hem nog op het station uit de trein, toen hij niet vrijwillig wilde uitstappen. De man werd agressief en pakte de conducteur bij de keel. Ook liep deze een krabwond op onder zijn oog.De Emmenaar had op 12 augustus ook de eigenaar van pizzazaak Domino's in Emmen mishandeld. De eigenaar sprak de man erop aan dat hij op straat stond te schreeuwen. Daarop kwam de Emmenaar op hem af en sloeg hem tegen zijn hoofd.De Emmenaar heeft een strafblad van dertien kantjes. Hij weigert te praten met psychologen en psychiaters en een behandeling ligt dan ook niet voor de hand, vindt de officier van justitie.