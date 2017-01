Vivianne Miedema komt met eigen kinderboek

Voetbalinternational Vivianne Miedema (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Voetbalinternational Vivianne Miedema uit Hoogeveen komt met haar eigen kinderboek. Het doel van het boek is om meisjes enthousiast te maken voor voetbal.

De spits van Bayern München en het Nederlands elftal zal haar persoonlijke ervaringen op voetbalgebied delen. In juni moet het boek in de winkel liggen.



Inhoud

Het boek zal speels en informatief zijn. Wat moet je weten als je op voetbal gaat? Wat zijn de spelregels? Welke spullen heb je nodig en welke posities zijn er bijvoorbeeld in het veld?



Miedema

Vivianne Miedema speelt sinds de zomer van 2014 voor Bayern München in de Duitse Frauen Bundesliga. Daarvoor kwam ze uit in de eredivisie voor SC Heerenveen.

Door: Karin Mulder Correctie melden