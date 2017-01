Kwart meer woningen verkocht in Drenthe

De huizenmarkt doet het goed in Drenthe (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - In Drenthe zijn in het vierde kwartaal van 2016 ruim een kwart meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal in 2015. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM).

Ten opzichte van het derde kwartaal van 2016 was dit ook een stijging van 13,6 procent. In 2016 werden er in totaal 5.415 woningen verkocht in Drenthe, een jaar eerder 4.490. Ten opzicht van het magere jaar 2013 ligt het percentage verkochte woningen in 2016 zelfs bijna 87 procent hoger.



Verschil tussen stad en platteland

De gemiddelde verkooptijd is in Drenthe ook positief veranderd, nu staat een huis gemiddeld 118 dagen te koop, waar dit een jaar eerder 144 dagen was. Ook is de gemiddelde koopsom gestegen.



Makelaar Wim Stuursma uit Borger vertelt dat de stijging in Drenthe verschilt per plaats. "Pas in de tweede helft van het jaar zie je dat de plattelandsgemeentes een inhaalslag hebben gemaakt. Overal is de stijging wel duidelijk te zien, maar vooral in het stedelijke gebied zie je het eerder. Het plattelandsgebied volgt daar keurig in."



"In Stedelijke gebieden gaan we weer richting de topprijzen, de plattelandsregio's volgen wat langzamer. Ik denk dat we langzaam allemaal weer opkrabbelen naar een stijging van vier tot vijf procent, zowel in verkoopprijzen als in verkochte woningen", zegt Stuursma.



Starters

Voor starters op de woningmarkt wordt het steeds moeilijker om een huis te kopen. "Vanaf 1 januari 2017 kan er nog maar 101% van de woningwaarde met een hypotheek gefinancierd worden, wat betekent dat een deel van de overdrachtsbelasting en andere gemaakte kosten voor eigen rekening komen. Iemand die zijn eerste huis wil kopen zal dus een aardig potje spaargeld moeten meebrengen, anders heb je totaal geen kans van slagen op de huidige markt", zegt makelaar Stuursma.