Nieuwe raadsleden in Westerveld

Westerveld krijgt nieuwe raadsleden (foto RTV Drenthe)

DIEVER - Twee nieuwe gezichten binnenkort in de gemeenteraad van Westerveld. Door het vertrek van Jan Bloemerts en Jan Langenkamp komen er twee zetels beschikbaar.

Bloemerts is lid van de VVD fractie en stopt als raadslid, omdat hij dit niet kan combineren met zijn nieuwe functie bij landbouworganisatie LTO Noord. Zijn opvolger is Chantal Starke uit Dwingeloo.



Bij de partij Progressief Westerveld vertrekt fractievoorzitter Jan Langenkamp vanwege zijn gezondheid. Langenkamp is jarenlang actief in de politiek, de laatste jaren als fractievoorzitter van Progressief Westerveld. Zijn opvolger is Gerard Goedhard. Hij is nu al lid van een van de raadscommissies.

Door: Andries Ophof