Pantoffel uit onderduikershol Anloo te zien op expositie in Noord-Brabant

Een archieffoto van het onderduikershol (foto: RTV Drenthe)

DEN BOSCH - Een pantoffel en nog wat andere voorwerpen uit het onderduikershol in Anloo worden geëxposeerd op de tentoonstelling 'Opgegraven Strijd' in het Noordbrabants Museum in 's Hertogenbosch.

De tentoonstelling laat voorwerpen zien die door de eeuwen heen als gevolg van oorlogen en gewapend geweld in de bodem terecht zijn gekomen. Zoals een kanon uit 1851, spullen uit de Tweede Wereldoorlog, en een schedel van een Spaanse soldaat die een kogel door zijn hoofd heeft gekregen.



De voorwerpen uit Anloo zijn te zien in een aparte vitrine. Het onderduikershol stamt uit 1943. In het hol zaten mensen die anders naar Duitsland hadden gemoeten. Het onderduikershol werd in 1944 bij toeval ontdekt door Duitse soldaten. Drie onderduikers werden opgepakt en kwamen later om in Duitse kampen.



De tentoonstelling 'Opgegraven Strijd' is te zien vanaf 28 januari.