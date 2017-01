Adm. medewerker/2d vormgever M/V

Voor een bedrijf dat actief is in de reclame en standbouw zoeken we een duizendpoot/adm. werker/2d-vormgever.

Taken: Inkoop / bestellingen, contacten onderhouden met klanten en beursorganisaties, telefonische acquisitie en andere voorkomende werkzaamheden, visualiseren van ontwerpen in 2d.



Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 20 - 40 uur per week.

Toelichting dienstverband: Je start met een tijdelijk contract voor ong. 20 u/w. Bij gebleken geschiktheid kan dit langduriger worden en uitgebreid worden naar 40 u/w



De werklocatie is KLAZIENAVEEN.



Eisen: MBO werk-/denkniveau. Je hebt ervaring met 2D-vormgeving/Adobe Illustrator (eis), beheerst de Engelse en Duitse taal in woord/geschrift en beschikt over administratieve ervaring. Als u geen ervaring heeft met vormgeving is soll. niet zinvol.



Geïnteresseerd? Stuur een mail met motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacaturenummer: 112417