KNMI waarschuwt voor sneeuw en gladheid

ASSEN - Het KNMI waarschuwt voor gladheid in Drenthe omdat er in de loop van de avond en gedurende de nacht enkele uren natte sneeuw kan vallen.

Het KNMI geeft code geel af. Er kan een laagje sneeuw van een paar centimeter vallen, met de daarbij behorende gladheid. Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag, zal het pas halverwege de avond lokaal glad worden.Volgens Van der Zwaag moeten we niet rekenen op een mooie witte wonderwereld. "Er kan in het zuiden van de provincie wat natte sneeuw vallen, wat kan zorgen voor lokale gladheid. Maar door een stevige wind uit het Noordwesten gaat de temperatuur morgen stijgen naar de 4 á 5 graden. En dat zorgt voor regen, geen sneeuw."In het weekend kan er wel een klein sneeuwdekentje liggen. "Maar dan heb je het pas over zaterdagavond. Dan kan er een centimeter of twee vallen. Daarna zal de temperatuur ook wat gaan zakken, dus ook in het weekend is het oppassen geblazen met de gladheid."Rijkswaterstaat verwacht vanwege het winterweer vanavond een drukke avondspits. Vandaag heeft Rijkswaterstaat een app in gebruik genomen die weggebruikers informeert over de actuele situatie op de snelwegen. Via de app en een nieuw Twitteraccount worden verstoringen, vertragingen en omleidingsroutes doorgegeven.