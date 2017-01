Karma Sierts nieuwe directeur van VerbindDrenthe

Karma Sierts (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Karma Sierts wordt de nieuwe directeur van VerbindDrenthe. VerbindDrenthe is het platform dat lokale initiatieven voor breedbandinternet ondersteunt.

Sierts komt uit de wereld van de IT en telecom. Ze volgt Erica van Lente op. Die wordt per 1 februari waarnemend burgemeester van de Groningse gemeente Bedum.



VerbindDrenthe is in 2014 op initiatief van de provincie Drenthe in het leven geroepen. Het helpt bewonersinitiatieven voor het aanleggen van breedbandinternet. Dat kan in de vorm van het aanbieden van cursussen tot het ondersteunen van aanbestedingstrajecten.