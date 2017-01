Onafhankelijke commissie toetst procedure opvang verwarde Emmenaren

In deze boerderij in Emmen wil de gemeente de verwarde personen opvangen (Foto: Ronald Oostingh / RTV Drenthe)

EMMEN - Heeft de gemeente Emmen juist gehandeld in de procedure over de opvang van verwarde personen in een boerderij in de gemeente? Een onafhankelijke commissie komt binnenkort met het antwoord.





Afwachten

Die rechtszaak is voorlopig niet nodig, omdat de commissie dus eerst gaat toetsen of de gemeente juist heeft gehandeld. "Dit is de normale gang van zaken", laat gemeentewoordvoerder Anita Klingenberg weten. Deze zogenoemde commissie rechtsbescherming bekijkt altijd bezwaarschriften. Volgens Dennis Blaak, voorzitter van wijkvereniging Delftlanden, zijn er hiervan zo'n 40 ingediend bij de gemeente.



Omwonenden hebben een toezegging van de gemeente dat er geen verwarde personen worden opgevangen tot de commissie een uitspraak doet. Die bekijkt de bezwaren van de omwonenden en brengt daarna advies uit aan het college van Emmen. Laatstgenoemde mag zelf bepalen of het dit advies overneemt of niet.



Rechter

Mocht de uitkomst van de commissie niet bevredigend zijn voor de omwonenden, dan stappen zij alsnog naar de rechter om de opvang tegen te gaan. Bewoners van onder andere het Waanderveld en de Delftlanden vrezen overlast wanneer de verwarde personen in de boerderij aan de overkant van de weg geplaatst worden.



De gemeente heeft eerder al aangegeven streng toezicht te houden. Op korte termijn wil de gemeente vier verwarde mensen in de boerderij aan de Nieuw-Amsterdamse straat opvangen.



Door: Ronald Oostingh