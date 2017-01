Westerveld legt vrijliggend fietspad aan naast De Vennen

De Vennen is dagelijks twee uur afgesloten. Dat stopt als er naast de weg een fietspad is aangelegd. (foto: Jeppe Oostenga/RTV Drenthe)

DWINGELOO - Een vrijliggend fietspad moet de wegen De Vennen, Lheebroek en De Mussels tussen Dwingeloo en Beilen veiliger maken voor fietsers. En dat fietspad komt er. Dat hebben de gemeenten Midden-Drenthe, Westerveld en de provincie Drenthe bekendgemaakt.

Midden-Drenthe werkt al langer aan de voorbereidingen voor een fietspad in het gebied De Mussels. De wegen De Mussels en Lheebroek worden veel door scholieren gebruikt en dat zorgt al jaren voor bezorgdheid.



Afsluiting

In Westerveld leven die zorgen net zo, al koos de gemeente daar in eerste instantie voor een andere aanpak. "De raad wilde meer veiligheid voor de fietsende scholieren. Daarom hebben we deze week met borden De Vennen afgesloten voor auto's en motoren tussen zeven en negen uur 's ochtends", zegt wethouder Homme Geertsma.



Andere koers

De afgelopen tijd zorgde overleg tussen de provincie, Midden-Drenthe en Westerveld er voor dat laatstgenoemde een andere koers koos. "Wij leggen in principe geen fietspaden aan naast een 60-kilometerweg", zegt Geertsma. "Maar daardoor zou nu een vreemde situatie ontstaan: een fietspad op Middendrents grondgebied, die overgaat in een gewone weg op Westervelds terrein. Dat wilden we voorkomen."



Bijdrage provincie

Wat zeker heeft meegeholpen is de financiële bijdrage van de provincie. Naast de helft van de aanlegkosten, steekt de provincie nog eens 125.000 euro extra in het Westerveldse fietsgedeelte. "Maar door slim aan te besteden en doordat iedereen wat water bij de wijn doet zijn we per saldo waarschijnlijk goedkoper uit", zegt gedeputeerde Henk Brink.



Drie ton

De gemeenteraad van Westerveld moet nu eerst wel akkoord gaan met twee voorstellen: afwijken van het principe van geen fietspaden naast een 60-kilometerweg én een krediet van drie ton. Want dat gaat de aanleg van het fietspad de gemeente kosten.



Bespreken

En naast dit plan moeten Midden-Drenthe en Westerveld de komende tijd nog wat bespreken: worden De Vennen, Lheebroek en De Mussels 60-, of 80-kilometerwegen. "Daar gaan we zeker nog over praten", zegt wethouder Gerard Lohuis van Midden-Drenthe. "Maar ik ben al heel tevreden dat we wat het fietspad betreft nu op één lijn zitten."



Snelle start

De gemeenten willen zo snel mogelijk aan de slag. Doel is om voor de start van het nieuwe schoolseizoen het fietspad klaar te hebben. Overigens laat Westerveld de afsluiting van De Vennen intact totdat het fietspad er daadwerkelijk ligt.

Door: Jeppe Oostenga Correctie melden