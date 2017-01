Marc de Maar richt zich op de mountainbike: Ik voel me weer nieuweling

Marc de Maar (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

MOUNTAINBIKEN - Het roer is om bij wielrenner Marc de Maar (32) uit Assen. Niet de racefiets, maar de mountainbike staat vanaf nu op nummer één.

Vanavond wordt in Assen z'n nieuwe Drentse mountainbikeploeg gepresenteerd. Het MTB Team Grinta - Bestrating.nl.



"Mijn seizoen is geslaagd als ik op het WK marathon in het Duitse Singen, eind juni, in de top tien finish".



MTB Team Grinta - Bestrating.nl

De nieuwe mountainbikeploeg wordt ondersteund door Grinta Business Cycling, een netwerkclub van zestig ondernemers die elkaar eens per maand op de fiets treft.



De ploeg bestaat naast De Maar uit twee nieuwelingen Tycho Dijkstra uit Appelscha en Tim de Jong uit Assen en twee elite-renners: Tim Smeenge uit Zeegse en Micha Gankema die ook uit Assen komt. Maar De Maar zal hoofdzakelijk z'n eigen plan trekken.

Hij werd al eens 19e op het EK mountainbiken, toen onvoorbereid.



"Ik merkte toen wel dat ik dit wel heel goed kan, maar vooral ook heel leuk vond. Ik zie er ook weer een nieuwe uitdaging in en dat ontbrak een beetje in m'n wielercarrière."



Chinese wegploeg

Maar de eigenzinnige Assenaar tekende voor volgend seizoen toch ook nog een bescheiden contract bij de Chinese wegploeg Wisdom Hengxiang. Vooral om na Europa en Amerika ook Azië op de fiets te ontdekken. Zo start hij begin april in de Ronde van Thailand.



"Op de weg ben ik wel een beetje uitgefietst. Ik zie dit als een heel gaaf avontuur in Azië. Ik voel me weer een beetje als een nieuweling. Ik weet niet wat me te wachten staat en dat vind ik ook wel juist het gave en het uitdagende."



Rijke carrière op de weg

De Maar heeft een rijke carrière als wegrenner achter de rug. Hij was prof bij Rabobank, fietste voor het grote Quick Step en het Amerikaanse United Healtcare. Hij reed nationale kampioenschappen voor de Antillen en de laatste twee jaar was Roompot z'n werkgever.



"Als je kijkt naar het resultaat heb ik misschien niet alles uit m'n wielercarrière gehaald. Maar als ik kijk wat voor leven ik heb geleid en in wat voor uithoeken van de wereld ik allemaal heb gefietst, heb ik er wel alles uitgehaald", besluit De Maar.

Door: Karin Mulder