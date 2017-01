WMD heeft weinig geluk met nevenactiviteiten

De bottelarij van de WMD wordt afgestoten (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Dat de activiteiten van de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) in Indonesië veel hebben gekost, is bekend. Maar ook de andere activiteiten hebben het Drentse waterbedrijf niet veel goeds gebracht.

De WMD maakte een soort van quickscan van alle bedrijven die niet betrokken zijn bij de winning van water. De aandeelhouders hadden hier om gevraagd. En de conclusie is dat de WMD niet bepaald gelukkig is geweest in veel van die deelnemingen.



Weinig opbrengsten activiteiten WMD

Het gaat om een hele reeks van BV's die buiten de drinkwaterwinning vallen. Die moeten wat de WMD betreft worden afgebouwd. "Er zijn financiële risico’s bij de 'anderwateractiviteiten' die kunnen doorslaan naar de drinkwateractiviteiten", is te lezen in het rapport.



Een voorbeeld is het gietwaterproject voor de tuinbouw in Erica. Onder aanvoering van de gemeente Emmen is een project opgezet waarbij de WMD water aan tuinders leverde. De verwachting was dat er veel tuinders, dus veel klanten, bij zouden komen uit West-Nederland. Die verhuizing is uitgebleven. Bovendien had de installatie te maken met veel technische problemen.



Stoppen met bronwater bottelen

Inmiddels is er veel minder water nodig vanwege andere teelten. Er wordt gedraaid met een kleine plus. De WMD bekijkt nu of het water ook door andere bedrijven gebruikt kan worden. Mocht er een contract worden afgesloten, dan wordt het project voortgezet.



Een tweede voorbeeld is de bottelarij in Anloo. Daar wordt bronwater in flessen gedaan voor de verkoop. Dit project heeft nogal wat aanloopverliezen gehad. Verliezen die met leningen zijn gefinancierd. In het rapport is te lezen dat er een flinke omzetstijging is geweest de afgelopen jaren vanwege een grote klant.



Maar de bottelarij past niet bij de WMD vinden ze. Bovendien moet er flink geïnvesteerd worden. Het Drentse waterbedrijf wil dan ook stoppen met deze tak en de aandelen over doen aan samenwerkingspartners.



Golfen is voor anderen

Ook de aandelen in de Drentse Golf- en Countryclub worden van de hand gedaan. De WMD is onder andere verantwoordelijk voor het onderhoud van de golfbaan. De WMD stapte er ooit in om er voor te zorgen dat het drinkwater dat er wordt gewonnen geen gevaar loopt.



De WMD wil het onderhoud blijven doen, omdat er een contract is tot het jaar 2028. Het aandeel in de golfclub kan worden afgestoten.



Ook een aantal vakantiehuizen voor werknemers van de WMD worden verkocht. Die zijn ooit in de jaren zestig gekocht om het personeel een goedkope vakantie aan te bieden. In die tijd deden veel meer bedrijven dat.



SP stelt vragen

De aandeelhouders van de WMD, de Drentse gemeenten en de provincie, hebben al besloten om alle activiteiten die niet te maken hebben met drinkwaterwinning te splitsen van de drinkwatertak. Voor de SP in Provinciale Staten is er nog veel onduidelijk. De partij heeft inmiddels extra vragen gesteld aan het provinciale bestuur.



Het wachten is overigens nog op de jaarverslagen van 2014 en 2015. Die zijn nog niet klaar. Bovendien loopt er nog een onderzoek van professor De Waard en is er nog een feitenrelaas van Deloitte en Touche.

Door: Andries Ophof Correctie melden