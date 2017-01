Tynaarlo, Aa en Hunze en Assen: geen gaswinning tussen Assen en Vries

ASSEN - De drie gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo schrijven samen een gemeenschappelijk advies aan een minister Kamp over de gaswinning tussen Assen en Vries.

De gemeenten staan negatief tegenover het gaswinningsplan , maar begrijpen ook dat de kans klein is dat er helemaal niet naar gas geboord gaat worden. Daarom adviseren ze de minister om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, mocht er toch gas worden gewonnen.Zo moet een termijn worden gesteld aan het winningsplan en moet de schadeafwikkeling goed zijn geregeld. Zo wil de gemeente Assen dat de inwoners van Drenthe recht hebben op dezelfde regelingen als de inwoners van Groningen. "Het valt aan de inwoners niet uit te leggen waarom gedupeerden in de provincie Groningen van een speciale regeling kunnen profiteren en andere inwoners in Nederland niet."Ook zegt de gemeente nu weinig vertrouwen te hebben in de schadeafhandeling van de NAM. De gemeente Aa en Hunze vindt bovendien dat de minister de gaswinningsplannen slecht communiceert en wil dat dat verbetert.De gemeente Tynaarlo zegt de risico's van het gasveld goed te willen monitoren. Daarvoor moet volgens burgemeester Marcel Thijssen een meet- en regelsysteem komen. Thijssen: "Dan kan worden ingegrepen als dat nodig is en dan kan de winning kan worden aangepast of gestopt."Vanavond beslissen de gemeenteraden van Assen en Aa en Hunze definitief over het advies dat naar de minister gaat. De gemeente Tynaarlo is al akkoord met het advies dat de drie gemeentes samen naar het ministerie sturen.De provincie Drenthe dient een afzonderlijk advies in over het gaswinningsplan, in afstemming met de gemeenten. Volgens een woordvoerder van de provincie lopen de standpunten van de gemeenten en de provincie iets uiteen. Zo is de provincie niet principieel tegen gaswinning. Al moeten wel een aantal voorwaarden goed geregeld zijn, zoals een goede schadeafhandeling. Dinsdag vergadert het college van gedeputeerde staten over het advies.