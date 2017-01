Opnieuw No Surrender-lid aangehouden na bedreiging en intimidatie

EELDE - De politie heeft vanmiddag een 33-jarig lid van de motorclub No Surrender aangehouden. Hij wordt verdacht van bedreiging, intimidatie en mishandeling van een ex-lid van de motorclub.

De 33-jarige man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering en mishandeling van een ex-lid van No Surrender in Eelde begin november. Gisteren kwam naar buiten dat de politie eerder deze week ook al twee leden van de motorclub heeft aangehouden voor betrokkenheid bij die ontvoeringszaak.Naar aanleiding van berichtgeving over de ontvoeringszaak van een ex-lid van de motorclub, deed een ander gedupeerd ex-lid ook aangifte bij de politie.De man zou de club zijn uitgezet, omdat hij niet vaak genoeg op clubbijeenkomsten verscheen. Hij moest dit bekopen met steeds oplopende geldboetes en meerdere mishandelingen. Ook nadat de eerder afgesproken boetes waren betaald, hielden de mishandelingen en bedreigingen niet op.Dit, in combinatie met de publiciteit over de aanhoudingen in de ontvoeringszaak Eelde, waren voor het ex-lid de belangrijkste redenen om uiteindelijk toch naar de politie te stappen.Met de aanhouding van de 33-jarige man vanmiddag verwacht de politie alle verdachten voor zowel deze zaak als voor de ontvoeringszaak in Eelde te hebben aangehouden. Voor de ontvoering van de 47-jarige man uit Groningen zijn inmiddels zeven verdachten aangehouden. Begin november werd het 47-jarige slachtoffer ontvoerd en mishandeld in het huis van zijn ex-vriendin.