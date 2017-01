'Drenthe zou wel een professionele poptempel kunnen gebruiken'

Blackbriar speelt op Eurosonic Noorderslag (foto: archief RTV Drenthe) Jan Stam op Eurosonic Noorderslag (foto: Susan Pathuis)

GRONINGEN - De muziekindustrie in Drenthe kan wel een boost gebruiken, vindt Jan Stam. Hij organiseert het podium 'Drenten uit de pap' tijdens het festival Eurosonic Noorderslag dat op dit moment in Groningen wordt gehouden.

Het podium 'Drenten uit de pap' staat sinds 2004 op Eurosonic. Op het podium treden drie Drentse acts op. Zij werden eerder dit jaar geselecteerd tijdens Drentsch Peil XL. Stam is daarnaast ook hoofd Popmuziek bij K&C Expertisecentrum en projectorganisator kunst en cultuur Drenthe



Weinig spannende muziek

Er zijn veel vrijwilligers in de muzieksector actief, maar een echt serieus poppodium heeft Drenthe volgens Stam niet: “Ik vind het jammer dat Drenthe op dit gebied wat achterloopt. We zouden bijvoorbeeld wel een echte professionele poptempel kunnen gebruiken.”



Er wordt volgens Stam te weinig spannende muziek gemaakt in Drenthe: “Het blijft allemaal een beetje op de oppervlakte. Er wordt weinig vernieuwende muziek gemaakt en dat is zonde."



Hij heeft daar een oplossing voor bedacht: “We gaan binnenkort aan de slag met mobiele productiehuizen waar muzikanten kunnen samenkomen. Het hoofddoel van deze productiehuizen is het stimuleren en het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden tussen Drentse artiesten om succesvolle, vernieuwende muziek te maken.”



Drenten uit de pap

De 'Drenten uit de pap' die dit jaar optreden op Eurosonic Noorderslag zijn de bands Blackbriar en Loop Alley uit Assen en singersongwriter Timo de Jong uit Meppel. Zij treden vanavond op in de Troubadour in Groningen. Stam is erg enthousiast “De muzikanten kijken er erg naar uit om vanavond op Eurosonic te spelen. Ze staan net als ik te trappelen van ongeduld!”



Naast optredens organiseert Stam artistieke, inhoudelijke en zakelijke coaching voor de 'Drenten uit de pap'. “Er zijn artiesten in onze provincie die erg talentvol zijn. Ik vind het zonde als er niets met dit talent gebeurt", stelt Stam. "Het is voor de winnende artiesten ook een enorme boost om op Eurosonic te mogen spelen. Het is een enorme eer om geprogrammeerd te worden tussen zoveel talentvolle, muzikale acts uit heel Europa.”