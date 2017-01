FC Emmen met Kallon en Krohne tegen Jong Ajax

Rogier Krohne start tegen Jong Ajax in de basis

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien geeft Issa Kallon en Rogier Krohne het vertrouwen in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe jaar tegen Jong Ajax. De keuze voor Krohne was te verwachten, maar dat Kallon de voorkeur krijgt boven Youri Loen is verrassend.

Loen teleurgesteld

"Het was geen gemakkelijke keuze", aldus Lukkien. "Maar we kiezen voor de onvoorspelbaarheid van Issa. Youri was vanzelfsprekend teleurgesteld, maar dat lijkt me ook logisch."



Krohne fit en scherp

Kallon fungeert als meest aanvallende middenvelder in een 4-4-2 systeem, met Cas Peters en dus Rogier Krohne als de twee spitsen. "Rogier krijgt van mij niet alleen de voorkeur boven Viktor Maier en Kai Huisman omdat hij met 7 treffers onze clubtopscorer, maar ook omdat hij een fitte en scherpe indruk maakte. De winterbreak heeft hem goed gedaan, na een slechte maand december."



Doelpunten maken

Lukkien hoopt tegen Jong Ajax de weg naar de vijandelijke goal weer te vinden. Niet alleen de 12e plek op de ranglijst stemt tot ontevredenheid, ook het aantal doelpunten is teleurstellend. Emmen scoorde in de eerste 19 duels slechts 23 keer. Daarmee behoort de Drentse club, met Achilles '29, FC Oss en Telstar, tot de drie minst scorende clubs van de Jupiler League. "Dat moet veranderen", vindt Lukkien. "Daarom hecht ik ook niet zoveel waarde aan systemen. We moeten gewoon met zoveel mogelijk mensen voor de vijandelijke goal komen, want we kunnen er wel omheen draaien maar het moet gewoon beter. Op dit moment staan we vier punten onder een plek die recht geeft op de play-offs. We weten dus wat ons te wachten staat de komende maanden."



Jong Ajax

Met welk elftal Jong Ajax naar Emmen afreist is nog onduidelijk. Van de ploeg waar Emmen in de eerste wedstrijd van het seizoen tegen speelde, stonden er in de laatste wedstrijd voor de Kerst nog maar twee in de basis. De formatie van ex Emmen-trainer Marcel Keizer was de laatste weken voor de winterstop in bloedvorm, want de laatste zeven duels werden niet verloren. De laatste vijf leverden bovendien allemaal zeges op voor de huidige nummer 2 van de Jupiler League.



Opstelling FC Emmen: Telgenkamp; Klok, Lima, Siekman, Bakker, Mannes, Bos, Olijve, Kallon, Peters, Krohne



Live op Radio Drenthe

FC Emmen - Jong Ajax begint om 20.00 uur en is live te volgen op Radio Drenthe. Verslaggevers ter plekke zijn René Posthuma en Niels Dijkhuizen





