Veel reacties op enquête over vertrouwen in politiek

ASSEN - Ruim 1.700 Drenten hebben inmiddels de enquête over de Nederlandse politiek ingevuld. Heeft u dat nog niet gedaan? Dan heeft u daar nog ruim een week de tijd voor.

Over twee maanden zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Om een beter beeld te krijgen van wat leeft onder de bevolking, is een vragenlijst opgesteld. Ook de NOS en andere regionale omroepen doen mee met deze enquête.Bent u tevreden over politici? Gaan er dingen goed, of maakt u zich juist ergens zorgen over? Wij willen het graag weten.De vragenlijst kunt u hier invullen.De enquête blijft tot en met zondag 22 januari online staan. Daarna worden de resultaten bekendgemaakt.