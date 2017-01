Kamervragen aan minister Kamp over gaswinning bij Assen-Noord

ASSEN - Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) heeft vragen gesteld over de plannen van de NAM om gas te winnen bij put Vries-10.

Zo is ze onder meer benieuwd of minister Henk Kamp op de hoogte is van de onrust die is ontstaan bij een deel van de inwoners van Assen en Loon. De NAM wil extra gas winnen uit de put Vries-10 waar eerder ook gas werd gewonnen. Vanuit deze put in Assen-Noord wordt voornamelijk gas gewonnen onder Loon en de Asser wijk Marsdijk.Volgens minister Kamp mag de NAM wel gas winnen uit de put Vries-10, omdat er nog productieruimte beschikbaar is onder het geldende winningsplan. "De NAM ziet echter ook dat er nu toch wat onrust is ontstaan onder de inwoners", zei burgemeester Marco Out afgelopen december hierover.Hoe lang de gaswinning wordt uitgesteld, weet de burgemeester niet. Hij is in gesprek met de Nederlandse Aardolie Maatschappij en hoopt dat het bedrijf wacht tot de gemeenteraad een advies heeft geschreven aan minister Kamp. Eerder reageerde burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo boos op de NAM. Thijsen: "Ik vind het onbegrijpelijk dat de NAM als een dolle stier zonder te communiceren nog een paar kuub gas haalt uit gasput Vries-10."Kamerlid Dik-Faber benadrukt in haar vragen dat de NAM in 2016 heeft aangegeven geen gas te winnen uit de put Vries-10, zolang er geen besluit is genomen op het nieuwe winningsplan. "Is de minister het met mij eens dat deze belofte moet worden nagekomen?" vraagt ze. Dik-Faber is benieuwd of minister Kamp de gaswinning wil uitstellen tot het nieuwe winningsplan is goedgekeurd.Ook wijst het kamerlid op de noodzaak van maatschappelijk draagvlak voor het winnen van aardgas. Dik-Faber: "Deelt de minister mijn standpunt dat het blijven boren naar gas ecologisch en maatschappelijk niet uit te leggen is?"Tenslotte vraagt ze de minister zijn antwoorden op het verzoek van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo met de Tweede Kamer te delen. De drie gemeenten vragen de minister om geen gas te winnen bij Assen-Noord en om een aantal maatregelen te nemen als de winning toch doorgaat.Twee jaar geleden stelde Tweede Kamerlid Dik-Faber ook vragen over de gaswinning bij Assen. Toen vond ze onder andere het verweer van de NAM dat de kans op aardbevingen heel klein is, omdat het om een klein gasveld gaat, niet goed onderbouwd.