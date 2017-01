Vivianne Miedema: Ik wil voor het EK beslissen over mijn toekomst

VOETBAL - Vivianne Miedema (20) uit Hoogeveen is bezig aan haar derde seizoen bij Bayern München. Aan het einde van het seizoen loopt haar contract af en moet ze beslissen over haar toekomst.

"Ik heb in principe nog geen idee. Ik hou alle opties open. Ook voor een nieuw avontuur sta ik open. Maar ik heb wel tegen mezelf gezegd dat ik voor het EK voetbal, dat vanaf 16 juli in Nederland wordt gespeeld, wil beslissen."



Engeland beloofde voetballand voor vrouwen

Engeland investeert op dit moment veel in vrouwenvoetbal. Ook wordt de competitie daar ieder jaar uitgebreid. Daarom is Engeland volgens Miedema op dit moment het beloofde voetballand voor vrouwen.



"Die competitie is heel sterk, misschien wel dé sterkste binnenkort. Er zit nog meer geld achter dan hier in Duitsland."



Derde kampioenschap op rij?

Miedema zal er met Bayern nog hard aan moeten trekken om het derde kampioenschap op rij binnen te slepen. Op dit moment heeft de ploeg uit München vijf punten achterstand op concurrent Potsdam.



"Het wordt lastig, maar ik denk zeker dat we nog meedraaien. Als we na de winterstop beter spelen dan voor de winterstop heb ik er zeker vertrouwen in dat we nog meespelen om het kampioenschap", besluit Miedema.

