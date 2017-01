[Update] Woningbrand in Smilde onder controle

Veel rook aan de Hoofdweg (foto: Persbureau Meter) Brand aan de Hoofdweg (foto: Persbureau Meter) Brand aan de Hoofdweg (foto: Persbureau Meter)

SMILDE - In een pand aan de Hoofdweg in Smilde is vanavond brand geweest.

De brand is inmiddels onder controle en wordt nageblust.



Het is voor de brandweer nog niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan. De brand brak uit in een twee-onder-een-kapwoning. Het dak van beide huizen is zwaar beschadigd en zal vervangen moeten worden.



Bij de brand is niemand gewond geraakt. In een van beide huizen waren wel mensen aanwezig, maar zij konden op tijd hun huis verlaten. In het andere huis was niemand thuis.