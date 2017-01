Duurzaam pop-up museum opent in Emmen

Studenten werken aan ontwerpen voor het museum (foto: Josée van Attekum Fotografie)

EMMEN - Het eerste biobased pop-up museum ter wereld komt in Emmen. Dat is een reizend museum dat volledig bestaat uit duurzame en herbruikbare materialen.

Ook de objecten die tentoongesteld worden zijn biologisch afbreekbaar.



Wat kun je er zien?

In het museum wil projectleider Miriam van Weeghel laten zien wat er allemaal mogelijk is met ontwerpen die gebaseerd zijn op duurzame en herbruikbare materialen.



"Het wordt het eerste pop-up museum dat door een samenwerking tussen studenten, het bedrijfsleven in Noord-Nederland, de chemiesector en ontwerpers tot stand komt. Die samenwerking is opmerkelijk en levert bijzondere ontwerpen op", stelt Van Weeghel.



Het Biobased Pop-Up Museum is vanaf 13 mei tot 2 juli te zien in het CBK Emmen en gaat daarna op tournee door Noord-Nederland.