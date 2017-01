NAM begint waarschijnlijk toch met gaswinning bij Assen-Noord

ASSEN - De NAM lijkt binnenkort toch te beginnen met de gaswinning bij put Vries-10. Dat blijkt uit gesprekken die burgemeester Marco Out van Assen heeft gehad met de Nederlandse Aardolie Maatschappij.

In december zei de NAM nog te wachten met het winnen van gas onder Marsdijk en Loon, omdat er veel onrust onder de bevolking was ontstaan. De NAM wil extra gas winnen uit de put Vries-10 waar eerder ook gas werd gewonnen.Formeel gezien mag de NAM nog een beetje gas uit die put halen, zonder dat daar een nieuw plan voor moet worden ingediend. Maar omdat de NAM ook de komende jaren nog gas wil winnen uit het gebied, moest zo'n nieuw plan er uiteindelijk toch komen. Het leek er daarom even op dat de NAM zou wachten met het winnen van gas totdat het nieuwe plan klaar is.Maar nu blijkt dat het bedrijf daar toch niet op wil wachten en alvast dat beetje gas uit de grond wil halen waar ze al toestemming voor heeft. "Dit is een wat moeizame start," zegt burgemeester Marco Out daarover tijdens de gemeenteraadsvergadering in Assen. "Ze zeiden in eerdere gesprekken dat ze op de nieuwe winningsplannen zouden wachten en houden zich nu niet aan die afspraak. Dat maakt de gesprekken met de NAM wat kriegelig."De kans dat de NAM toch nog wacht tot het nieuwe winningsplan er ligt, schat de burgemeester niet hoog in. "Of de Tweede Kamer moet de minister zo ver krijgen dat die de NAM terugroept, maar dat ligt niet in de lijn der verwachting, als je kijkt naar andere dossiers."Wel zegt de burgemeester blij te zijn met de Kamervragen die Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber heeft gesteld aan de minister. "Die vragen zijn heel welkom en gaan we met veel interesse bekijken."Op 17 januari is een informatiebijeenkomst van de NAM in Marsdijk.