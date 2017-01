Guido (9) uit Emmen met FC Bayern-hand verrast door Arjen Robben

EMMEN - De 9-jarige Guido Sibering uit Emmen is vanavond in Hilversum verrast door stervoetballer Arjen Robben.

Guido is geboren zonder linkerhand. Hij vond hier zelf met behulp van een 3D-printer een oplossing voor: Guido heeft een kunsthand laten maken in de kleuren van zijn favoriete voetbalclub FC Bayern München.Robben, die speelt voor FC Bayern, hoorde het verhaal en reageerde vanavond in het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken: "Hee Guido. Hier heb je een berichtje uit München. Ik heb je filmpje gezien op internet dat je echt een hele mooie hand voor jezelf hebt weten te maken. Ik vind dat je daarmee laat zien, net als een topsporter, dat je doorzettingsvermogen hebt.""En hartstikke mooi om te zien dat je 'm zelf gevonden hebt op internet. Dat je daarvoor ook nog eens de kleuren van FC Bayern hebt gebruikt en dat je een groot fan bent van Bayern München, dat vond ik hartstikke leuk om te horen. Dus vandaar even een berichtje van mij. Helemaal top. Ik hoop dat je veel plezier gaat beleven aan de FC Bayern-hand. Groetjes vanuit München!"Guido schrok zichtbaar van het berichtje van Robben. "Ik had het niet verwacht dat dit hier zou gebeuren." Guido was te gast in het radioprogramma om te vertellen over zijn hand.