John Kikkert keert terug bij vv Hollandscheveld

VOETBAL - vv Hollandscheveld en trainer John Kikkert worden na vier jaar herenigd. De oefenmeester, die sinds de zomer van 2013 werkzaam is bij zondageersteklasser vv Hoogeveen, volgt na dit seizoen Geert Prins op bij de zaterdagderdeklasser.

Prins is bezig aan zijn derde jaar bij Hollandscheveld en staat op dit moment met zijn ploeg 4e in de zaterdag 3e klasse D.Kikkert was in het verleden trainer van vv Sleen en sv Pesse. Bij Hoogeveen is hij samen met Theo Metz eindverantwoordelijk voor de 1e selectie.Hoogeveen staat op dit moment 2e in de 1e klasse F, zes punten achter koploper Achilles 1894.