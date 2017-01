'Hevige nacht, maar geen ongelukken in Drenthe'

Er is vannacht flink wat sneeuw gevallen (foto: Persbureau Meter) Sneeuwhopen in Assen (foto: Persbureau Meter) Sneeuw op de snelweg (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Op sommige plekken in Drenthe is de afgelopen nacht flink wat sneeuw gevallen. "Tussen de vijf en acht centimeter in het zuiden van de provincie", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.

Marleen Wilschut van Rijkswaterstaat spreekt van een hevige nacht met veel sneeuw en wind. "Maar er zijn geen ongelukken gebeurd. We zijn om twaalf uur begonnen met strooien en vanaf twee uur met sneeuwschuiven. Vanochtend rond half zeven hebben we nog een laatste ronde gestrooid op de grote wegen en het wegdek is nu boven nul, dus we verwachten dat het goed gaat."



Desondanks ligt er nog steeds wel sneeuw en raadt Rijkswaterstaat weggebruikers aan hun snelheid aan te passen.



De sneeuw smelt wel weg vanochtend, zegt Van der Zwaag. "Er wordt zachtere lucht aangevoerd. De sneeuwval zijn we kwijt. Vanochtend overheersen droge perioden en komt de zon erbij."



Qbuzz meldt dat alleen in Emmen en omgeving een lichte vertraging geldt. Dat gaat om enkele minuten. Verder zijn er geen problemen. Dat geldt ook voor het treinverkeer in onze provincie.