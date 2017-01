Politie doet inval bij clubhuis No Surrender in Emmen

EMMEN - De politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Emmen hebben om zeven uur een inval gedaan bij het clubhuis van motorclub No Surrender in Emmen. Het pand aan de Kapitein Hatterasstraat wordt doorzocht. Volgende week wordt het gesloopt, meldt de gemeente.

Ook is een 48-jarig bestuurslid van de motorclub in Klazienaveen aangehouden op verdenking van drugshandel, meldt de politie. Ook zijn huis wordt doorzocht. Volgens de gemeente gaat het niet om No Surrender-voorman Henk Kuipers. Verder geeft de gemeente voorlopig geen informatie over de arrestatie.Bij het clubhuis is de komende week een noodbevel van kracht. Het gebied rondom het clubhuis is afgezet. Niemand mag zonder toestemming langs de afzetting."Op basis van een bestuurlijke rapportage van de politie is aannemelijk geworden dat het gebouw structureel wordt gebruikt voor het plegen van misdrijven, onder meer op grond van de Opiumwet", meldt de gemeente als reden voor het afgeven van het noodbevel. Bovendien is het clubhuis zonder vergunning gebouwd.Uit het noodbevel blijkt ook dat de gemeente vreest voor 'ernstige wanordelijkheden' door leden van No Surrender of sympathisanten nu de politie, het OM en de gemeente optreden tegen de motorclub.Om 11 uur wordt een persconferentie gegeven op het gemeentehuis in Emmen.Lees hieronder het noodbevel van de gemeente Emmen. Als u het document niet ziet, kunt u het noodbevel hier lezen.