Vledder klaar voor de Wampex: 'Nattigheid en blubber zijn we gewend'

Archieffoto van de Wampex in Vledder (foto: Maurice Vos)

VLEDDER - Weer of geen weer, de Wampex in Vledder gaat altijd door. "Nattigheid en blubber zijn we gewend", zegt Wieger Visser van de organisatie.

Vanavond gaat de 28ste editie van de dertig kilometer lange uitputtingsslag van start. "Het is een mix van een survivaltocht en een oriënteringstocht die in teams moet worden afgelegd", legt Visser uit.



Donker

Een team bestaat uit zes personen die 's nachts in het donker aan de hand van een kaart de weg moeten zoeken in de natuur rondom Vledder. Visser: "We houden de Wampex bewust in januari, omdat je dan met allerlei weersomstandigheden te maken kunt krijgen. Het mooie is ook dat het in het donker is."



Nattigheid

Komende nacht worden winterse buien verwacht en bovendien staat er veel wind. Maar de tocht gaat gewoon door. "Het is nog nooit niet doorgegaan door weersomstandigheden. Afgelopen jaar was het ontzettend nat, nog natter dan nu", aldus Visser. Of er nog extra maatregelen worden genomen vanwege het weer, weet de organisator nog niet.



In totaal doen dit jaar 88 teams mee aan de Wampex en dat komt neer op ruim 500 mensen.