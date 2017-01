Vledderveen wil duidelijkheid over nieuwe invulling voormalige school

VLEDDERVEEN - Vledderveen wordt ongeduldig. Want er is nog geen bestemming voor de leegstaande school in het dorp.

Inwoners van Vledderveen hebben volop ideeën, maar krijgen nog geen medewerking van de gemeente Westerveld.Deze week werd het besluit over het pand uitgesteld. Yolande van Schijndel van Plaatselijk Belang Vledderveen: "We hebben zoveel ideeën. Als we alle lokalen willen invullen, zijn we eigenlijk al met veel te veel dingen tegelijk bezig."Zo zijn er plannen om een van de lokalen een dorpshuisfunctie te geven en een ander lokaal een zorgfunctie. Dat moet een soort huiskamertje worden, zoals Van Schijndel het noemt. Ook zijn er plannen voor een repaircafé, waar inwoners kapotte spullen kunnen laten maken."Nog een lokaal willen ze graag commercieel verhuren. Want we moeten natuurlijk wel geld binnenkrijgen", aldus Van Schijndel. Te denken valt aan bijvoorbeeld kunstenaar die een atelier willen inrichten of die de inwoners van Vledderveen les willen geven.Maar of die plannen werkelijkheid worden, is dus nog maar de vraag. De gemeente Westerveld was eerder van plan om een kledingbank in de school te vestigen, maar daarbij was de vraag of het dorp wel goed genoeg bereikbaar is voor de doelgroep."Ik denk dat ze tussen twee vuren zitten. Ze hebben beloftes gemaakt aan de kledingbank en ze begrijpen dat wij ook graag willen. Ik denk dat ze ermee in hun maag zitten en dat ze niet een beslissing durven te nemen."Wanneer er definitief duidelijkheid komt, is nog niet bekend. RTV Drenthe kon de gemeente nog niet bereiken voor een reactie. "We hebben een brief geschreven, waarin we al onze ideeën hebben gezet. En daar moeten we eigenlijk antwoord op krijgen", zegt Van Schijndel.