Live: Persconferentie over inval bij No Surrender [gesloten]

EMMEN - De politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Emmen zijn vanochtend om zeven uur het clubhuis van motorclub No Surrender aan de Kapitein Hatterasstraat binnengevallen.

Het pand wordt doorzocht, net als de woning van een 48-jarige bestuurder van de motorclub uit Klazienaveen. Hij is ook aangehouden in verband met drugshandel.Volgens de gemeente werd het clubhuis van No Surrender gebruikt voor het plegen van misdrijven en is het bovendien illegaal gebouwd. Het wordt volgende week gesloopt.Op het gemeentehuis in Emmen geven locoburgemeester Bouke Arends, persofficier van justitie Pieter van Rest en teamchef van de politie in Zuidoost-Drenthe Lineke Bennema nu een persconferentie.