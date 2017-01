No Surrender-baas: Misschien gaan we nu wel naar Assen of Hoogeveen

EMMEN/KLAZIENAVEEN - "Wij van No Surrender stoppen nooit. We gaan altijd door." Dat zegt captain Henk Kuipers van de motorclub in een vlog op zijn Facebookpagina.

Hij reageert daarmee op de inval in het clubhuis van No Surrender in Emmen en het plan van de gemeente het pand volgende week te slopen."De politie lichtte me vanmorgen in, omdat ze willen dat het rustig verloopt. Nou, wij laten het rustig verlopen", belooft Kuipers. Hij laat weten niet onder de indruk te zijn van de inval."Het gevolg is dat we zonder clubhuis niet meer op één plek zitten. We zitten straks overal. We zullen toch ergens naartoe moeten en dat gaan we ook doen."Volgens de captain verplaatsten de politie en de gemeente het probleem door clubhuizen, zoals die in Emmen, te sluiten.De politie kan straks niet meer controleren waar de leden van de motorclub bij elkaar komen. Kuipers: "Misschien gaan we wel naar een plek buiten de gemeente Emmen. Misschien wel naar Assen of Hoogeveen. Of naar Duitsland, dat is hier vlakbij. We kunnen ook gaan rondreizen naar verschillende plaatsen. Zo is de club ook ontstaan. Dus burgemeester, je hebt ons hier niet mee."Wel noemt hij de sluiting en sloop van het clubhuis aan de Kapitein Hatterasstraat zonde. "We hebben er twintig mooie jaren gehad."Volgens Kuipers dachten sommige mensen dat hij was opgepakt. "Maar het gaat om de president van de afdeling Emmen. Dat ben ik niet", verduidelijkt hij.In een tweede korte vlog spreekt Kuipers zijn afschuw uit over het feit dat zijn dochters van 12 en 16 jaar vanochtend, door de politie met getrokken wapens uit de auto zouden zijn gehaald. De meisjes werden naar school gebracht.De politie en de gemeente geven geen commentaar. Om 11 uur is er een persconferentie op het gemeentehuis in Emmen. Die is straks live te volgen op deze website.