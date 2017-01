Brandweer rukt uit voor brand in huis Koekange

Over de omvang van de schade is nog niks bekend (foto: Persbureau Meter)

KOEKANGE - In Koekange brak vanmorgen brand uit in een huis aan de Mr. J. De Blieckweg.

De brandweer had het vuur vrij snel onder controle. Een buurvrouw ontdekte de brand en belde de brandweer. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis.



De oorzaak is nog niet bekend. Ook is onduidelijk hoe groot de schade is.