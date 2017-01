Stelling: Outlaw motorclubs moeten verboden worden

EMMEN - In Emmen is vanochtend opnieuw een inval gedaan bij de outlaw motorclub No Surrender. Volgens gemeente en politie is het 'aannemelijk dat het gebouw structureel gebruikt wordt voor het plegen van misdrijven'.

Outlaw motorclubs zijn motorclubs die zich volgens de Amerikaanse motorbond AMA niet aan de regels houden. Behalve No Surrender zijn volgens een rapport van de politie onder meer Bandidos, Hells Angels en Satudarah outlaw motorclubs die in Nederland actief zijn.De burgemeesters van Assen en Groningen pleitten in november al voor meer mogelijkheden om motorclubs te verbieden. Wat vindt u? Moeten outlaw motorclubs verboden worden?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/rtvdrenthe en laat uw reactie achter.